У Гідропарку в Києві конфлікт переріс у стрілянину, поранено двох чоловіків

Конфлікт між двома відвідувачами кафе у Гідропарку та невідомим закінчився стріляниною. Правоохоронці встановили, що вогонь відкрив останній.
Двох постраждалих чоловіків із пораненнями доставили до лікарні. Один із них – мешканець Вінниччини, інший – іноземець.
З місця події експерти вилучили шість стріляних гільз, які відправили на проведення експертизи.
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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Як повідомлялося, 2 січня у Києві серед білого дня стався конфлікт між двома компаніями, який переріс у бійку та стрілянину.
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