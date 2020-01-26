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Факти / Надзвичайні події

У Гідропарку в Києві конфлікт переріс у стрілянину, поранено двох чоловіків

Конфлікт між двома відвідувачами кафе у Гідропарку та невідомим закінчився стріляниною.  Правоохоронці встановили, що вогонь відкрив останній.

Двох постраждалих чоловіків із пораненнями доставили до лікарні. Один із них – мешканець Вінниччини, інший – іноземець.

З місця події експерти вилучили шість стріляних гільз, які відправили на проведення експертизи.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Як повідомлялося, 2 січня у Києві серед білого дня стався конфлікт між двома компаніями, який переріс у бійку та стрілянину.

Джерело: Нацполіція

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