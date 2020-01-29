На Закарпатье чиновники незаконно передали в частную собственность почти 17 га земли

В Межгорском районе Закарпатья трем чиновникам райгосадминистрации сообщили о подозрении в растрате госимущества на сумму почти 10 млн грн.

Эти чиновники незаконно передали в частную собственность физических лиц почти 17 га земли.

Сначала, используя свое служебное положение, они передали в земли запаса одного из сельских советов земельные участки площадью 16,6 га. А потом эти земли незаконно отдали в частную собственность, изменив их целевое назначение.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Им инкриминируется ч. 3 ст. 28 УКУ (Совершение преступления в составе организованной группы) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление служебным положением).

Досудебное расследование дела продолжается.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который подразумевает внедрение рынка земли в Украине.