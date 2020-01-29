На Закарпатті чиновники незаконно передали у приватну власність майже 17 га землі

У Міжгірському районі Закарпаття трьом посадовцям райдержадміністрації повідомили про підозру у розтраті держмайна на суму майже 10 млн грн.

Ці чиновники незаконно передали у приватну власність фізичних осіб майже 17 га землі.

Спочатку, використовуючи своє службове становище, вони передали до земель запасу однієї з сільських рад земельні ділянки площею 16,6 га. А потім ці землі незаконно віддали у приватну власність, змінивши їх цільове призначення.

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Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Їм інкримінується ч. 3 ст. 28 ККУ (Вчинення злочину в складі організованої групи) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання службовим становищем).

Досудове розслідування справи триває.

Нагадаємо, 13 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який передбачає впровадження ринку землі в Україні.