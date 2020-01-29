У Слов’янську 16-річний рецидивіст підпалив 14-річну подругу

Слов’янська прокуратура Донецької області повідомила про підозру за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров’я) КК України 16-річному, раніше судимому за крадіжку місцевому мешканцю, який підпалив 14-річну подругу.

Подія мала місце бути 6 вересня 2019 року.

Читайте: Різав ножем і знімав на відео: у Дніпрі затримали 19-річного маніяка

Компанія підлітків відпочивала у занедбаному дитячому садку. Один з хлопців спіткнувся та вилив з пляшки займисту речовину на 14-річну дівчину.

У цей момент їх товариш запальничкою підпалив просяклий одяг дівчинки, після чого дитина спалахнула.

В результаті потерпілу госпіталізували з опіками ноги ІІ ступеню, що дорівнює 9% поверхні тіла.

Нагадаємо, в Умані чоловікові через 600 грн перерізали горло і підпалили будинок, щоб приховати злочин.

Джерело: Слов’янська прокуратура