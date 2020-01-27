Во Львове из военных частей крали оборудование к бронетехнике – СБУ

Сотрудники одной из воинских частей создали группировку, которая занималась хищением товаров военного назначения.
Злоумышленники организовали махинацию по похищению запчастей и комплектующих к бронетехнике из воинских частей региона и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Следующим шагом, по плану преступников, должно было стать переправление запчастей через государственную границу Украины.
Благодаря 11 обыскам во Львове и области контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили значительное количество военных товаров, в которых были повреждены серийные номера.
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В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действии.
Напомним, суд наложил арест на банковские счета Киевметростроя в связи с расследованием дела о хищении во время строительства метро на Виноградарь.