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Факты / Происшествия

Не выходил на связь. В квартире Кривого Рога нашли труп мужчины

6 февраля жители дома в Покровском районе Кривого Рога обратились в полицию, поскольку длительное время не могли связаться с соседом.

После вскрытия квартиры оказалось, что проживавший в ней мужчина умер.

Соседи рассказали, что 58-летний гражданин не выходил с ними на связь с 5 февраля. Жители беспокоились о его состоянии и потому решили обратиться в полицию и к спасателям.

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Дверь в квартиру сотрудники спецслужб открыли с помощью инструмента. Там и было обнаружено тело мужчины.

Сейчас причину его смерти выясняют. По словам соседей, мужчина болел циррозом печени.

К слову, 5 февраля в Киеве обнаружили мертвым 20-летнего парня из города Ивано-Франковск, который считался пропавшим без вести. Полиция искала его около трех дней.

Пока неизвестно, как именно он оказался в Киеве.

Источник: Первый городской

Фото: Первый городской

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