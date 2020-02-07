Стрілянина в Мукачеві сталася близько 10.00 7 лютого в районі вулиці Сєченова. За попередньою інформацією поліції, невідомий скоїв напад на місцевих жителів.
Поранення отримали двоє чоловіків. 24-річний та 40-річний жителі Мукачева. Їх госпіталізовано до лікарні.
Один із чоловіків отримав кульове поранення в область тазу. Він знаходиться у реанімаційному відділенні, стан важкий, повідомили ЗМІ з посиланням на лікарів Мукачівської ЦРЛ.
Також є непідтверджена інформація, що іншого пораненого привезли у Медичний центр Діамед в Ужгороді. Йому нібито роблять операцію через поранення у плече.
Як відбувся напад
На відео, яке зняли очевидці, видно, як чоловіки на вулиці відстрілюють від когось біля білого авто у той час, як один із них лежить поранений на асфальті.
Потім він встає та, шкутильгаючи, сідає в авто, яке разом із двома позашляховиками Mercedes їдуть з місця події в невідомому напрямку.
На інших кадрах зняли, як невідомий чоловік відкриває стрілянину з автомата та тікає з місця злочину, викинувши зброю за паркан.
Згодом місцевий журналіст Віталій Глагола опублікував фото, на яких знято два продірявлені кулями позашляховики Mercedes.
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Реакція поліції та влади
Поліція попередньо кваліфікувала подію за ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство двох осіб ) та ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю) .
Міський голова Мукачева Андрій Балога скликав позачергову сесію міськради для розгляду питання щодо криміногенної ситуації в місті.
У підсумку Мукачівська міськрада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського.
– Мукачівська міська змушена звернутися до Вас за особистим втручанням через вкрай загрозливу криміногенну ситуацію, яка склалася в нашому місті. Підтвердженням цього є черговий зухвалий інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, внаслідок чого госпіталізовано двох людей із вогнепальними пораненнями, – йдеться у тексті звернення.