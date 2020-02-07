Стрілянина в Мукачеві сталася близько 10.00 7 лютого в районі вулиці Сєченова. За попередньою інформацією поліції, невідомий скоїв напад на місцевих жителів.

Поранення отримали двоє чоловіків. 24-річний та 40-річний жителі Мукачева. Їх госпіталізовано до лікарні.

Один із чоловіків отримав кульове поранення в область тазу. Він знаходиться у реанімаційному відділенні, стан важкий, повідомили ЗМІ з посиланням на лікарів Мукачівської ЦРЛ.

Також є непідтверджена інформація, що іншого пораненого привезли у Медичний центр Діамед в Ужгороді. Йому нібито роблять операцію через поранення у плече.

Як відбувся напад

На відео, яке зняли очевидці, видно, як чоловіки на вулиці відстрілюють від когось біля білого авто у той час, як один із них лежить поранений на асфальті.

Потім він встає та, шкутильгаючи, сідає в авто, яке разом із двома позашляховиками Mercedes їдуть з місця події в невідомому напрямку.

На інших кадрах зняли, як невідомий чоловік відкриває стрілянину з автомата та тікає з місця злочину, викинувши зброю за паркан.

Згодом місцевий журналіст Віталій Глагола опублікував фото, на яких знято два продірявлені кулями позашляховики Mercedes.















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Реакція поліції та влади

Поліція попередньо кваліфікувала подію за ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство двох осіб ) та ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю) .

Міський голова Мукачева Андрій Балога скликав позачергову сесію міськради для розгляду питання щодо криміногенної ситуації в місті.

У підсумку Мукачівська міськрада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського.