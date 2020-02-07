Стрельба в Мукачево: Балога срочно созывает горсовет

Мукачевский городской совет соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов.

Соответствующее распоряжение подписал городской председатель Андрей Балога.

Сессия горсовета начнется в 14.30.

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Напомним, стрельба в Мукачево произошла утром 7 февраля в районе улицы Сеченова.

Очевидцы сообщили в полицию, что слышали выстрелы и видели, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего два внедорожника уехали в неизвестном направлении.