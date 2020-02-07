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Факти / Надзвичайні події

Різали ножем і били молотком: на Рівненщині жорстоко вбили бабусю і чоловіка

У Здолбунові двоє зловмисників прийшли до знайомих вибивати борг у 500 грн. Одного з чоловіків вони з порога вдарили ножем у шию – він помер від втрати крові. Інший вижив, попри численні поранення.

Вже за 300 метрів в іншому будинку вони знайшли собі нових жертв. І першою стала 83-річна бабуся – теща їхнього старого знайомого.

Пенсіонерку кілька разів ударили молотком по голові. Пенсіонерка померла в лікарні, а її зять, який отримав удар в потилицю, зараз у тяжкому стані.

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Завдяки його свідченням правоохоронці затримали підозрюваних за кілька годин. Одному – 31 рік, іншому – 29. Обоє мають криміналне минуле.

За подвійне вбивство та криваві розбійні напади решту життя вони можуть провести за гратами.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі чоловік напав на жінку і вдарив її ножем в шию. Вона померла у швидкій.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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