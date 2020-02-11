Передбачив свою смерть: у Кривому Розі у парку знайшли тіло чоловіка

У Кривому Розі сімейна пара гуляла парком, коли помітила тіло чоловіка з мотузкою на шиї. Ним виявився місцевий мешканець на ім’я Ігор.

За словами Анни Наруш, яка знайшла померлого, спочатку подумала, що чоловік просто п’яний, адже його часто бачили у такому стані.

Свідки трагедії одразу викликали правоохоронців, які встановили особу загиблого.

Він жив у квартирі з матір’ю, мав складний характер та неодноразово був засуджений за крадіжки. Кожного разу, як чоловік опинявся на волі, то одразу вирушав за алкоголем.

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За словами товариша, поведінка загиблого за кілька днів до трагедії йому здалася дивною.

– Слухай, мені залишилося жити чотири дні. Я точно тобі кажу. По блатному там. Вони мене бояться, – навів слова Ігоря його товариш.

Тіло місцевого мешканця направлено на досудову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Правоохоронцям доведеться встановити чи чоловіку сам собі вкоротив собі віку, чи йому в цьому хтось допоміг.

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