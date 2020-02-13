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Факти / Надзвичайні події

Ховали речі в сумки і кишені: в Одесі поліцейські обікрали офіс під час обшуку

В Одесі прихована камера зафіксувала, як поліцейські обікрали офіс під час обшуку.

Правоохоронці ходили по кімнаті і складали речі в свої сумки і кишені.

Всі учасники події встановлені і підтвердили, що вони є співробітниками поліції.

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– Цей ганебний вчинок паплюжить честь і гідність тих поліцейських, які щодня стоять на сторожі закону і порядку, іноді ризикуючи життям. Керівництво поліції зацікавлене в тому, щоб в правоохоронних органах служили люди, які є зразком честі і гідності, і не має наміру приховувати негідні дії подібних працівників, – йдеться в повідомленні.

За фактом призначено службове розслідування, матеріали якого будуть передані в ДБР. На період перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, у Києві чоловік, скориставшись незачиненими дверима, виніс з інкасаторського авто пакети з грошима.

Джерело: Нацполіція

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