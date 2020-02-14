В Киеве на улице Березняковской автомобиль слетел с дороги. В результате аварии пострадали люди. На месте происшествия работают врачи и правоохранители.

Причины ДТП устанавливает следствие.

По предварительным данным, столкнулись Hyundai и Volkswagen. От удара последнего снесло с дороги в дерево и понесло вниз на газон. Водители говорят, что был третий участник, который скрылся с места ДТП.

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Водителя Volkswagen госпитализировали, но перед этим он успел рассказать полиции свою версию, что он ехал сзади автомобиля Нyundai, который начал резко выполнять разворот через двойную сплошную, в результате и произошло столкновение.

Момент аварии попал на видео.

Напомним, в Житомирской области водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Видео: BerCrime и Руслан Полищук