У Києві на вулиці Березняківській автівка злетіла з дороги. Унаслідок аварії постраждали люди. На місці події працюють лікарі та правоохоронці.

Причини ДТП встановлює слідство.

За попередніми даними, зштовхнулися Hyundai і Volkswagen. Від удару останнього знесло з дороги в дерево і понесло вниз на газон. Водії кажуть, що був третій учасник, який зник з місця ДТП.

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Водія Volkswagen госпіталізували, але перед цим він встиг розповісти поліції свою версію, що він їхав позаду автомобіля Нyundai, який почав різко виконувати розворот через подвійну суцільну, в результаті і сталося зіткнення.

Момент аварії потрапив на відео.

Нагадаємо, на Житомирщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Відео: BerCrime та Руслан Поліщук