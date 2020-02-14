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Факти / Надзвичайні події

У Києві авто злетіло з дороги та перекинулося – відео моменту аварії

У Києві на вулиці Березняківській автівка злетіла з дороги. Унаслідок аварії постраждали люди. На місці події працюють лікарі та правоохоронці.

Причини ДТП встановлює слідство.

За попередніми даними, зштовхнулися Hyundai і Volkswagen. Від удару останнього знесло з дороги в дерево і понесло вниз на газон. Водії кажуть, що був третій учасник, який зник з місця ДТП.

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Водія Volkswagen госпіталізували, але перед цим він встиг розповісти поліції свою версію, що він їхав позаду автомобіля Нyundai, який почав різко виконувати розворот через подвійну суцільну, в результаті і сталося зіткнення.

Момент аварії потрапив на відео. 

Нагадаємо, на Житомирщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Відео: BerCrime та Руслан Поліщук

Джерело: Київ Оперативний

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