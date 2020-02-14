У Києві на вулиці Березняківській автівка злетіла з дороги. Унаслідок аварії постраждали люди. На місці події працюють лікарі та правоохоронці.
Причини ДТП встановлює слідство.
За попередніми даними, зштовхнулися Hyundai і Volkswagen. Від удару останнього знесло з дороги в дерево і понесло вниз на газон. Водії кажуть, що був третій учасник, який зник з місця ДТП.
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Водія Volkswagen госпіталізували, але перед цим він встиг розповісти поліції свою версію, що він їхав позаду автомобіля Нyundai, який почав різко виконувати розворот через подвійну суцільну, в результаті і сталося зіткнення.
Момент аварії потрапив на відео.
Нагадаємо, на Житомирщині водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.
Відео: BerCrime та Руслан Поліщук