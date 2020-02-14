Заважав тренуватися. У Києві відвідувач спортзалу відкрив стрілянину

У Солом’янському районі Києва між відвідувачами спортзалу стався конфлікт, в результаті якого один з них кілька разів вистрілив в опонента.
Чоловік стріляв з травматичної зброї. Встановлено, що між двома відвідувачами стався конфлікт через те, що один нібито заважав тренуватися іншому.
Під час сварки один з чоловіків дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента і втік.
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Потерпілим виявився 28-річний місцевий житель. Зловмиснику загрожує до семи років тюремного ув’язнення.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві правоохоронці затримали хлопця, який відірвав близько 50 м світлодіодної стрічки на Алеї художників.
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