Оружие в авто и кровь на асфальте: задержаны лица, вероятно связанные с нападением в Мукачеве – СМИ

На Закарпатье в Нижних Воротах силовики остановили два внедорожника на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200, в которых, по информации правоохранителей, находились люди, связанные со стрельбой в Мукачеве.

Автомобили вероятных злоумышленников на львовской регистрации задержали на посту около 22.00 8 февраля. В одной из машин был обнаружен автомат.

На кадрах видны следы крови на асфальте.

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Официальных комментариев от полиции пока нет.

Напомним, стрельба в Мукачеве произошла около 10.00 7 февраля. По предварительной информации полиции, неизвестный совершил нападение на местных жителей.

Ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жители Мукачево.

Источник: Перший, Mukachevo.net