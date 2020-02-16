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Факты / Происшествия

В Николаеве авто насмерть сбило 22-летнюю девушку

Ночью 16 февраля в Николаеве авто насмерть сбило девушку, которая переходила через дорогу в неположенном месте.

дтп

Водитель автомобиля Daewoo Lanos наехал на 22-летнюю девушку. Ее доставили в больницу с телесными повреждениями, где впоследствии девушка скончалась.

Читайте: В Чехии в ДТП попал двухэтажный автобус с 70 детьми

По факту происшествия начато уголовное производство. Выясняются все детали.

Ранее Факты ICTV писали, что в ДТП на трассе под Псковом погибли 8 украинцев.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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