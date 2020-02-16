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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві авто на смерть збило 22-річну дівчину

Вночі 16 лютого в Миколаєві авто на смерть збило дівчину, яка переходила через дорогу в недозволеному місці.

дтп

Водій автомобіля Daewoo Lanos наїхав на 22-річну дівчину. Її доставили в лікарню з тілесними ушкодженнями, де згодом дівчина померла.

Читайте: У Чехії в ДТП потрапив двоповерховий автобус із 70 дітьми

За фактом події почато кримінальне провадження. З’ясовуються всі деталі.

Раніше Факти ICTV писали, що у ДТП на трасі під Псковом загинули 8 українців.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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