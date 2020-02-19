PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Одессе на вокзале мужчина схватился за оголенный провод и умер

На Одесском вокзале погиб 32-летний мужчина. Он вылез на трансформатор и ухватился за оголенный провод линий электропередач.

От поражения током мужчина скончался мгновенно. О трагедии в полицию сообщили очевидцы.

Сейчас на железнодорожной станции Одесса-Главная работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Читайте: Украинский заробитчанин погиб в Польше от удара током

Ранее Факты ICTV писали, что во Львове на железнодорожной станции Подзамче от поражения током погиб 18-летний парень.

Он прогуливался по железнодорожным путям и решил сделать селфи на вагоне-цистерне.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка