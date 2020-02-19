В Одессе на вокзале мужчина схватился за оголенный провод и умер

На Одесском вокзале погиб 32-летний мужчина. Он вылез на трансформатор и ухватился за оголенный провод линий электропередач.

От поражения током мужчина скончался мгновенно. О трагедии в полицию сообщили очевидцы.

Сейчас на железнодорожной станции Одесса-Главная работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

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Ранее Факты ICTV писали, что во Львове на железнодорожной станции Подзамче от поражения током погиб 18-летний парень.

Он прогуливался по железнодорожным путям и решил сделать селфи на вагоне-цистерне.