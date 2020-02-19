В Одесі на вокзалі чоловік схопився за оголений дріт і помер

На Одеському вокзалі загинув 32-річний чоловік. Він виліз на трансформатор і вхопився за оголений дріт ліній електропередач.
Від ураження струмом чоловік помер миттєво. Про трагедію до поліції повідомили очевидці.
Зараз на залізничній станції Одеса-Головна працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції.
Правоохоронці встановлюють повні обставини події та вирішують питання щодо її кваліфікації.
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Раніше Факти ICTV писали, що у Львові на залізничній станції Підзамче від ураження струмом загинув 18-річний хлопець.
Він прогулювався залізничними коліями та вирішив зробити селфі на вагоні-цистерні.
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