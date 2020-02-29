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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі хлопчикові вибухом відірвало руку

У Дніпрі на бульварі Рубіновий стався вибух. Важкі травми отримав восьмирічний хлопчик.

– У провулку Рубіновий, 5 постраждав хлопчик 2011 року народження. Попередній діагноз: травматична ампутація лівої руки, осколкові травми ніг, лівого стегна, відкрита травма живота, госпіталізований в дитячу лікарню на Космічній, – повідомила прес-секретар патрульної поліції Людмила Копиленко.

Першу допомогу хлопчикові надав чоловік на ім’я Сергій – військовий.

– Йшов у дворі, почув потужний вибух, не від петарди явно. Побачив за машинами хлопця, який біг і кричав. Зреагував миттєво.

Побачив таксу на повідку, вихопив поводок, відрізав його шматок і за кілька секунд наклав джгут. Рану не обробляв. Засік час накладення джгута, – розповів чоловік.

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Швидка приїхала протягом декількох хвилин. Хлопчик був у свідомості.


У лікарні дитину помістили в реанімаційне відділення.

– Дитина отримала важкі травми з проникаючим пораненням в черевну порожнину. Він зараз в реанімації, – повідомляє директор дитячої обласної лікарні на вулиці Космічній Олександр Львович Хитрик.

Правоохоронці та співробітники ДСНС досліджували місце вибуху і виявили предмет, схожий на детонатор від 125-мм снаряда.

Раніше у Дніпрі госпіталізували пару, яка підривала петарди у квартирі. Внаслідок події чоловікові відірвало руку, а у жінки черепно-мозкова травма.

Джерело: Дніпро Оперативний

Фото: Dreamstime

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