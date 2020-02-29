У Дніпрі хлопчикові вибухом відірвало руку

У Дніпрі на бульварі Рубіновий стався вибух. Важкі травми отримав восьмирічний хлопчик.

– У провулку Рубіновий, 5 постраждав хлопчик 2011 року народження. Попередній діагноз: травматична ампутація лівої руки, осколкові травми ніг, лівого стегна, відкрита травма живота, госпіталізований в дитячу лікарню на Космічній, – повідомила прес-секретар патрульної поліції Людмила Копиленко.

Першу допомогу хлопчикові надав чоловік на ім’я Сергій – військовий.

– Йшов у дворі, почув потужний вибух, не від петарди явно. Побачив за машинами хлопця, який біг і кричав. Зреагував миттєво.

Побачив таксу на повідку, вихопив поводок, відрізав його шматок і за кілька секунд наклав джгут. Рану не обробляв. Засік час накладення джгута, – розповів чоловік.