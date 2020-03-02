Всі біди від брудних грошей: у Тернополі ворожка виманила €13 тисяч у жінки

У Тернополі 27 лютого жінка поверталася з магазину додому. До неї підійшла невідома і вони розговорилися.

– Під час розмови перехожа сказала, що володіє певними знаннями, а також знає про хворобу сина і може допомогти. Тернополянка повірила, бо у неї насправді дитина має серйозні проблеми зі здоров’ям, – розповіли у ГУ НП у Тернопільській області.

Допоки жінки спілкувалися, до них підійшла ще одна нібито випадкова перехожа. Пізніше ворожка запропонувала допомогу й їй.

– Вона сказала, що усі нещастя в родинах від “брудних” грошей, а тому потрібно прочитати спеціальну молитву та провести “ритуал очищення”, – додали у поліції.

Для так званого ритуалу, жінки принесли гроші, сіль та воду, а коли повернулися, то ворожка спакувала гроші у два однакових пакетики і почала над ними щось шепотіти. Потім повернула пакунки жертвам і сказала їх сховати під подушку, а на третій день знову принести сюди, аби завершити всю процедуру.

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Потерпіла лише на третій день зазирнула до пакунка, а там лежали газетні вирізки.

У поліції припускають, що друга випадкова жінка – спільниця так званої ворожки. Їм загрожує покарання за ст. 190 (Шахрайство) КК України.

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