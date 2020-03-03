У Павлограді Дніпропетровської області сталася пожежа у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку. У вогні виявили тіла двох жінок, врятовано чоловіка.
– На місці пожежі співробітники Служби порятунку виявили два тіла жіночої статі. Вогнеборці вивели на свіже повітря чоловіка, – повідомили у ДСНС.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 м². Пожежу ліквідували близко 05.00 ранку.
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У Павлограді під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві жінки / 2 фотографии
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Джерело: ДСНС
Теги: Дніпропетровська область, ДСНС, ПожежаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
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