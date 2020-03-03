PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Павлограді під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві жінки

У Павлограді Дніпропетровської області сталася пожежа у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку. У вогні виявили тіла двох жінок, врятовано чоловіка.

– На місці пожежі співробітники Служби порятунку виявили два тіла жіночої статі. Вогнеборці вивели на свіже повітря чоловіка, – повідомили у ДСНС.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 м². Пожежу ліквідували близко 05.00 ранку.

Читайте: 24 удари ножем: у Фастові жорстоко вбили жінку

У Павлограді під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві жінки / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Рівненщині жорстоко вбили бабусю і чоловіка. Двоє зловмисників прийшли до знайомих вибивати борг у 500 грн.

Джерело: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка