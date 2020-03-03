



У Павлограді під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві жінки / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Рівненщині жорстоко вбили бабусю і чоловіка. Двоє зловмисників прийшли до знайомих вибивати борг у 500 грн.