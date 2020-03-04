В Днепропетровской области на 432 км трассы Борисполь-Днепр-Запорожье в 11.08 перевернулся грузовик Renault Magnum.
Во время движения у фуры, перевозившей 24 тонн подсолнечного масла в цистерне, лопнуло колесо.
В результате ДТП грузовик перевернулся на бок. Из цистерны на дорогу вытекло около 10 тонн масла. Пострадавших, к счастью, нет.
Частично перекрыто движение транспорта в направлении Запорожья.
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Спасатели для предотвращения дальнейшего разлива масла наложили бандаж на место утечки из цистерны.
Работники дорожной службы засыпали масляное пятно песком.
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Под Днепром перевернулся грузовик – на дорогу вылилось 10 т масла / 4 фотографии
На днях на трассе Чугуев-Меловое, недалеко от Купянска, произошло смертельное ДТП с участием грузовика с прицепом и легкового автомобиля Daewoo Lanos. Погибли водитель Daewoo и двое его пассажиров.
Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧСТеги: Днепропетровская область, ДТПЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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