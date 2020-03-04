Под Днепром перевернулся грузовик – на дорогу вылилось 10 т масла

В Днепропетровской области на 432 км трассы Борисполь-Днепр-Запорожье в 11.08 перевернулся грузовик Renault Magnum.

Во время движения у фуры, перевозившей 24 тонн подсолнечного масла в цистерне, лопнуло колесо.

В результате ДТП грузовик перевернулся на бок. Из цистерны на дорогу вытекло около 10 тонн масла. Пострадавших, к счастью, нет.

Частично перекрыто движение транспорта в направлении Запорожья.

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Спасатели для предотвращения дальнейшего разлива масла наложили бандаж на место утечки из цистерны.

Работники дорожной службы засыпали масляное пятно песком.

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