На Закарпатті поїзд збив мікроавтобус – 5 постраждалих

Вранці 5 березня на Закарпатті внаслідок зіткнення автомобіля з пасажирським потягом постраждало п’ятеро осіб. ДТП відбулась у селі Бороняво Хустського району.

Правоохоронці встановили, що за кермом мікроавтобуса Mercedes Benz знаходився 31-річний місцевий житель.

Він об’їхав опущений шлагбаум, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, та рушив на залізничний переїзд.

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Сильний удар під час зіткнення відкинув машину у кювет.

Усі п’ять пасажирів мікроавтобуса, окрім водія, отримали травми різної важкості: їх було доставлено до лікарні.

– Ми вилучили автомобіль та помістили його на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів Хустського відділу поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження частиною 1 статті 286 ККУ(Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Тривають слідчі дії.

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