PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Закарпатті поїзд збив мікроавтобус – 5 постраждалих

Вранці 5 березня на Закарпатті внаслідок зіткнення автомобіля з пасажирським потягом постраждало п’ятеро осіб. ДТП відбулась у селі Бороняво Хустського району.

Правоохоронці встановили, що за кермом мікроавтобуса Mercedes Benz знаходився 31-річний місцевий житель.

Він об’їхав опущений шлагбаум, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, та рушив на залізничний переїзд.

Читайте: План Перехоплення у Борисполі: водій протаранив два авто і погрожував себе застрелити

Сильний удар під час зіткнення відкинув машину у кювет.

Усі п’ять пасажирів мікроавтобуса, окрім водія, отримали травми різної важкості: їх було доставлено до лікарні.

– Ми вилучили автомобіль та помістили його на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів Хустського відділу поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження частиною 1 статті 286 ККУ(Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Тривають слідчі дії.

Раніше Факти ICTV розповідали, як під Дніпром перекинулася вантажівка. Внаслідок цього на дорогу вилилося 10 т олії.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка