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Факти / Надзвичайні події

У Києві на перехресті авто влетіло в електроопору: загинув хлопець

Вночі 6 березня на перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Преображенська сталася ДТП, яка забрала життя людини.

Автомобіль Subaru BRZ на великій швидкості пішов в занос і влетів в електроопору. Пасажир помер до приїзду медиків.

Близько 03.00 Subaru на великій швидкості мчало проспектом. Біля перехрестя з вулиці Преображенської автомобіль занесло на мокрій дорозі і він, знісши огороджувальні стовпчики, влетів задньою частиною в стовп.

У Києві на перехресті авто влетіло в електроопору: загинув хлопець / 6 фотографий

Від такого сильного удару Subaru отримав сильні механічні пошкодження.

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Від травм загинув і хлопець, що їхав на пасажирському сидінні. На вигляд йому було близько 25 років. Водій не отримав серйозних травм і сидів в поліцейському автомобілі.

За словами правоохоронців, його ще не перевіряли на наявність алкоголю в організмі, але явних ознак сп’яніння у нього немає. Деталі трагічного ДТП встановлює слідство.

Раніше в Києві через нетверезого водія навантажена алкоголем фура врізалася в стовп.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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