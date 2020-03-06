Вночі 6 березня на перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Преображенська сталася ДТП, яка забрала життя людини.
Автомобіль Subaru BRZ на великій швидкості пішов в занос і влетів в електроопору. Пасажир помер до приїзду медиків.
Близько 03.00 Subaru на великій швидкості мчало проспектом. Біля перехрестя з вулиці Преображенської автомобіль занесло на мокрій дорозі і він, знісши огороджувальні стовпчики, влетів задньою частиною в стовп.
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У Києві на перехресті авто влетіло в електроопору: загинув хлопець / 6 фотографий
Від такого сильного удару Subaru отримав сильні механічні пошкодження.
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Від травм загинув і хлопець, що їхав на пасажирському сидінні. На вигляд йому було близько 25 років. Водій не отримав серйозних травм і сидів в поліцейському автомобілі.
За словами правоохоронців, його ще не перевіряли на наявність алкоголю в організмі, але явних ознак сп’яніння у нього немає. Деталі трагічного ДТП встановлює слідство.
Раніше в Києві через нетверезого водія навантажена алкоголем фура врізалася в стовп.
Джерело: Інформатор
Фото: ІнформаторТеги: ДТП, ДТП в Києві, КиївЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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