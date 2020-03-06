











У Києві на перехресті авто влетіло в електроопору: загинув хлопець / 6 фотографий

Від такого сильного удару Subaru отримав сильні механічні пошкодження.

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Від травм загинув і хлопець, що їхав на пасажирському сидінні. На вигляд йому було близько 25 років. Водій не отримав серйозних травм і сидів в поліцейському автомобілі.

За словами правоохоронців, його ще не перевіряли на наявність алкоголю в організмі, але явних ознак сп’яніння у нього немає. Деталі трагічного ДТП встановлює слідство.

Раніше в Києві через нетверезого водія навантажена алкоголем фура врізалася в стовп.