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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині під час спалювання сухої трави загинула жінка

Ввечері 10 березня на Львівщині серед поля знайшли мертвою 81-річну бабусю.

Як встановили правоохоронці, жінка працювала у полі та спалювала суху траву.

Вочевидь, якоїсь миті одяг на ній зайнявся і вона не змогла самостійно загасити вогонь.

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– Після повідомлення від 57-річної родички загиблої на місце події (неподалік міста Угнів) прибули слідчо-оперативна група та співробітники територіального підрозділу поліції.

Тіло загиблої жінки скероване на експертизу, – повідомили у прес-релізі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство з приміткою нещасний випадок) КК України.

Раніше Факти ICTV писали про трагічну пожежу на Буковині. Вогонь забрав життя чотирьох людей, троє з яких – діти.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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