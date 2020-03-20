В Киеве на улице Ивана Миколайчука, 7/1 (Березняки) произошла стрельба во дворе жилого дома.

По словам очевидцев, белый микроавтобус Ford transit устроил погоню за автомобилем BMW Х5.

Во время погони из микроавтобуса выстрелили примерно 10 раз. Местные жители пишут, что это были мужчины в военной форме.

Водителя BMW Х5 заблокировали, вытащили из машины и забрали в микроавтобус.