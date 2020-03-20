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Факты / Происшествия

В Киеве на Березняках произошла погоня со стрельбой

В Киеве на улице Ивана Миколайчука, 7/1 (Березняки) произошла стрельба во дворе жилого дома.

По словам очевидцев, белый микроавтобус Ford transit устроил погоню за автомобилем BMW Х5.

Во время погони из микроавтобуса выстрелили примерно 10 раз. Местные жители пишут, что это были мужчины в военной форме.

Водителя BMW Х5 заблокировали, вытащили из машины и забрали в микроавтобус.

В Киеве на Березняках произошла погоня со стрельбой / 8 фотографий

На детской площадке рядом играли дети.

— Все дети кричат и плачут, — отмечает очевидец.

Информация о жертвах уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа.

Редакция Фактов ICTV ожидает комментарий полции.

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Ранее Факты ICTV писали, что в Черновцах между двумя местными жителями возник спор, во время которого один из мужчин выстрелил в другого.

Пострадавшего 22-летнего жителя с ранением шеи госпитализировали в хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи.

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