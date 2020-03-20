У Києві на вулиці Івана Миколайчука, 7/1 (Березняки) сталася стрілянина у дворі житлового будинку.

За словами очевидців, білий мікроавтобус Ford transit влаштував погоню за автомобілем BMW Х5.

Під час погоні з мікроавтобуса вистрілили приблизно 10 разів. Місцеві жителі пишуть, що це були чоловіки у військовій формі.

Водія BMW Х5 заблокували, витягнули з машини та забрали у мікроавтобус.