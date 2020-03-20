У Києві на вулиці Івана Миколайчука, 7/1 (Березняки) сталася стрілянина у дворі житлового будинку.
За словами очевидців, білий мікроавтобус Ford transit влаштував погоню за автомобілем BMW Х5.
Під час погоні з мікроавтобуса вистрілили приблизно 10 разів. Місцеві жителі пишуть, що це були чоловіки у військовій формі.
Водія BMW Х5 заблокували, витягнули з машини та забрали у мікроавтобус.
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У Києві на Березняках сталася погоня зі стріляниною / 8 фотографий
На дитячому майданчику поруч гралися діти.
– Усі діти кричать та плачуть, – зазначає очевидиця.
Інформація про жертв уточнюється. На місці працює слідчо-оперативна група.
Редакція Фактів ICTV очікує на коментар полції.
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Раніше Факти ICTV писали, що в Чернівцях між двома місцевими жителями виникла суперечка, під час якої один з чоловіків вистрілив у іншого.
Потерпілого 22-річного жителя з пораненням шиї госпіталізували до хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги.Теги: Київ, СтрілянинаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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