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Факти / Надзвичайні події

У Києві на Березняках сталася погоня зі стріляниною

У Києві на вулиці Івана Миколайчука, 7/1 (Березняки) сталася стрілянина у дворі житлового будинку.

За словами очевидців, білий мікроавтобус Ford transit влаштував погоню за автомобілем BMW Х5.

Під час погоні з мікроавтобуса вистрілили приблизно 10 разів. Місцеві жителі пишуть, що це були чоловіки у військовій формі.

Водія BMW Х5 заблокували, витягнули з машини та забрали у мікроавтобус.

У Києві на Березняках сталася погоня зі стріляниною / 8 фотографий

На дитячому майданчику поруч гралися діти.

– Усі діти кричать та плачуть, – зазначає очевидиця.

Інформація про жертв уточнюється. На місці працює слідчо-оперативна група.

Редакція Фактів ICTV очікує на коментар полції.

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Раніше Факти ICTV писали, що в Чернівцях між двома місцевими жителями виникла суперечка, під час якої один з чоловіків вистрілив у іншого.

Потерпілого 22-річного жителя з пораненням шиї госпіталізували до хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги.

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