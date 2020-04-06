На Херсонщині військовий з необережності застрелив товариша

В одному з населених пунктів Херсонської області 5 квітня близько 19.00 на посту з охорони мосту солдат порушив правила поводження зі зброєю.

За попередніми даними, він взяв автомат свого колеги та з необережності вистрілив йому в стегно.

Поранення виявилося для потерпілого смертельним.

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Мелітополі розслідує обставини порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть військовослужбовця, за ч. 2 ст. 414 ККУ.

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У разі доведення вини солдату загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.