Стрілянина в Миколаєві: поранений Михайло (Мультик) Титов

6 квітня у Миколаєві внаслідок вуличної стрілянини було поранено відомого бізнесмена Михайла Титова.
Інцидент стався у дворі бізнес-центру Техноконтракт.
За попередньою інформацією, чоловіка поранили у голову: зараз він перебуває у реанімації ЛШМД Миколаєва.
Читайте: У Чернівцях сталася стрілянина – загинув чоловік
-
У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Титова / 2 фотографии
– За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Замах на умисне вбивство КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Встановлюються обставини події та вживаються заходи щодо розшуку причетних до скоєння злочину осіб, – йдеться у повідомленні.
На місці працює керівництво поліції області, оперативники та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.
Раніше Факти ICTV розповідали, як на Херсонщині військовий випадково застрелив товариша. Нещасний випадок стався на посту з охорони мосту: солдат порушив правила поводження зі зброєю.
Джерело: Нацполіція
Фото: Нацполіція