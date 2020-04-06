Стрілянина в Миколаєві: поранений Михайло (Мультик) Титов

У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Титова / 2 фотографии

– За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Замах на умисне вбивство КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Встановлюються обставини події та вживаються заходи щодо розшуку причетних до скоєння злочину осіб, – йдеться у повідомленні.