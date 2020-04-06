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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Титова

6 квітня у Миколаєві внаслідок вуличної стрілянини було поранено відомого бізнесмена Михайла Титова.

Інцидент стався у дворі бізнес-центру Техноконтракт.

За попередньою інформацією, чоловіка поранили у голову: зараз він перебуває у реанімації ЛШМД Миколаєва.

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  • Стрілянина в Миколаєві: поранений Михайло (Мультик) Титов
  • Стрілянина в Миколаєві: поранений Михайло (Мультик) Титов
  • Стрілянина в Миколаєві: поранений Михайло (Мультик) Титов
  • Стрілянина в Миколаєві: поранений Михайло (Мультик) Титов
У Миколаєві під час стрілянини поранили бізнесмена Михайла Титова / 2 фотографии

– За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Замах на умисне вбивство КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Встановлюються обставини події та вживаються заходи щодо розшуку причетних до скоєння злочину осіб, – йдеться у повідомленні.

На місці працює керівництво поліції області, оперативники та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

Раніше Факти ICTV розповідали, як на Херсонщині військовий випадково застрелив товариша. Нещасний випадок стався на посту з охорони мосту: солдат порушив правила поводження зі зброєю.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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