В США найдено тело утонувшей внучки Роберта Кеннеди

В штате Мэриленд (США) нашли тело утонувшей внучки Роберта Кеннеди — 40-летней Мэйв Кеннеди-Таунсенд-Маккин. Поиски тела ее 8-летнего сына Гидеона продолжаются.

Мать с сыном играли в футбол и забрались в каноэ, пытаясь достать упавший в воду мяч, однако их унесло ветром в открытые воды Чесапикского залива.

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Тело женщины обнаружили более, чем в трех километрах от дома, на глубине почти восемь метров.

Мэйв приходилась внучкой убитому сенатору США Роберту Кеннеди и внучатой племянницей убитому президенту США Джону Кеннеди.

Клан Кеннеди провел по видеосвязи в Zoom поминальную службу.

Ранее Факты ICTV писали, что 6 апреля в Николаеве в результате уличной стрельбы ранили известного бизнесмена Михаила Титова.

Источник: People