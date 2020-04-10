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NASA опублікувало супутникові фото Чорнобильської пожежі

У зоні відчуження вже тиждень не вщухають лісові пожежі. Всього до гасіння залучено 379 осіб та 100 одиниць техніки, зокрема 5 одиниць авіації.

Космічне агентство NASA опублікувало кадри пожеж у Чорнобильській зоні. Знімки з масштабами загоряння зроблені з супутника.

Агентство опублікувало дві фотографії, зроблені за допомогою спектрорадіометра помірної здатності, встановленого на космічному апараті. Кадри зроблені 8 і 9 квітня.

Дим із зони загоряння вже досяг Києва та області, а жителів села Поліське довелося евакуювати.

Рівень радіації в нормі, в Білорусі цю інформацію теж підтвердили.

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NASA опублікувало супутникові фото Чорнобильської пожежі / 2 фотографии

Пожежу в Зоні відчуження рятувальники не можуть погасити вже шостий день. Там горять екосистеми в Денісовецькому, Котовському та Корогодському лісництвах.

За даними Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, повітряні маси від пожеж в Чорнобилі незабаром будуть у Києві.

Нагадаємо, лісова пожежа в Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня.

Джерело: NASA

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