В Чернобыльской зоне 13 апреля около 14.00 произошел очередной пожар — это уже третий очаг огня в зоне отчуждения. Полиция Киевской области оперативно установила и задержала подозреваемого в поджоге.

Это 37-летний житель Ивановского района, который во дворе сжигал мусор, а потом решил вывезти остатки тлеющего костра за село и высыпал на сухую траву.

Сухостой загорелся, а огонь перекинулся дальше на траву, но мужчина не позвонил спасателям, а самостоятельно пытался потушить пламя.

Из-за ветра огонь перекинулся на лес, а дальше — в зону отчуждения.

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Полиция откроет уголовное производство по ст. 245 УКУ. Мужчине грозит штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее полиция установили второго поджигателя. Первый злоумышленник, житель Иванковского района, поджег траву, в результате чего сгорело 5 га леса.