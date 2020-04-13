У Чорнобильській зоні 13 квітня близько 14.00 сталася чергова пожежа – це вже третій осередок вогню у зоні відчуження. Поліція Київської області оперативно встановила та затримала підозюваного у підпалі.

Це 37-річний житель Іванківського району, який у дворі спалював сміття, а потім вирішив вивезти рештки тліючого багаття за село і висипав на суху траву.

Сухостій загорівся, а вогонь перекинувся далі на траву, проте чоловік не зателефонував рятувальникам, а самотужки намагався погасити полум’я.

Через вітер вогонь перекинувся на ліс, а далі – у зону відчуження.

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Поліція відкриє кримінальне провадження за ст. 245 ККУ. Чоловіку загрожує штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше поліція встановили другого палія. Перший зловмисник, житель Іванківського району, підпалив траву, внаслідок чого згоріло 5 га лісу.