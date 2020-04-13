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Факты / Украина

На Донбассе погиб военный

12 апреля на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляв украинские позиции вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское.

Военные приняли исчерпывающие меры для прекращения огня и дали ответ на действия противника. После применения штатного вооружения боевики отказались от провокаций.

Читайте: Боевики провоцируют техникой и беспилотниками — ситуация в зоне ООС

В штабе отметили, что сейчас уточняются потери противника.

Напомним, 11 апреля Владимир Зеленский посетил участок разведения сил и средств в Петровском, где в последнее время ситуация контролируемая и спокойная.

По его словам, Украина работает над согласованием новых участков разведения сил на Донбассе.

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