На Херсонщині загорівся і вибухнув військовий автомобіль з боєприпасами

У Херсонській області під час руху військової техніки до місця дислокації загорівся військовий автомобіль КрАЗ.
У кузові автомобіля були боєприпаси, які здетонували та спричинили вибух. Ніхто з особового складу військовослужбовців та цивільного населення не постраждав.
Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця події та встановлюють причини загорання.
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Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом необережного знищення зброї, бойових припасів, засобів пересування та іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах (ч. 1 ст. 412 КК України).
Раніше Факти ICTV писали, що на Донеччині під час навчань вибухнув міномет. У результаті вибуху загинув військовий, ще вісім поранені.
Фото: ДБР