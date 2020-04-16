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Факти / Надзвичайні події

На Херсонщині загорівся і вибухнув військовий автомобіль з боєприпасами

У Херсонській області під час руху військової техніки до місця дислокації загорівся військовий автомобіль КрАЗ.

У кузові автомобіля були боєприпаси, які здетонували та спричинили вибух. Ніхто з особового складу військовослужбовців та цивільного населення не постраждав.

Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця події та встановлюють причини загорання.

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  • На Херсонщині загорівся і вибухнув військовий автомобіль з боєприпасами
  • На Херсонщині загорівся і вибухнув військовий автомобіль з боєприпасами
  • На Херсонщині загорівся і вибухнув військовий автомобіль з боєприпасами
  • На Херсонщині загорівся і вибухнув військовий автомобіль з боєприпасами
  • На Херсонщині загорівся і вибухнув військовий автомобіль з боєприпасами
  • На Херсонщині загорівся і вибухнув військовий автомобіль з боєприпасами
  • На Херсонщині загорівся і вибухнув військовий автомобіль з боєприпасами
  • На Херсонщині загорівся і вибухнув військовий автомобіль з боєприпасами
  • На Херсонщині загорівся і вибухнув військовий автомобіль з боєприпасами
  • На Херсонщині загорівся і вибухнув військовий автомобіль з боєприпасами
На Херсонщині загорівся і вибухнув військовий автомобіль з боєприпасами / 5 фотографий

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом необережного знищення зброї, бойових припасів, засобів пересування та іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах (ч. 1 ст. 412 КК України).

Раніше Факти ICTV писали, що на Донеччині під час навчань вибухнув міномет. У результаті вибуху загинув військовий, ще вісім поранені.

Фото: ДБР 

Джерело: ДБР

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