У Києві власниця квартири знайшла труп орендаря

У Києві власниця квартири знайшла труп 51-річного орендаря з почорнілим обличчям.

Жінка прийшла перевірити стан власної квартири і знайшла орендаря вбитим. Його сусід разом із речами зник. На телефонні дзвінки теж не відповідав.

Головним підозрюваним у вбивстві став саме другий орендар, який так підозріло зник з оселі. Від затриманого чоловіка дізналися, що тоді у квартирі були четверо.

Чоловік у скоєному зізнався та розповів, що він разом із потерпілим та двома друзями відпочивали у квартирі. Згодом між чоловіками виник конфлікт, і коли вирішити його словами не вдалося, чоловіки схопили потерпілого.

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Вони посварилися через гроші. Чоловік нібито мав повернути приятелям значну суму, і ті вирішили вибити з нього борг. Коли не вийшло – затулили чоловікові обличчя подушкою і задушили.

З’ясувалося, що у квартирі тоді були 31-річний уродженець іншої країни та 24-річний мешканець Рівненщини. Одного з них затримали в Одесі.

Раніше чоловіки за ґратами не були, а тепер їм світить довічне ув’язнення. Однак третього їхнього спільника правоохоронці ще шукають.

Раніше на Львівщині вбили закохану пару підлітків, яких змушували продавати наркотики.