Дау. Дегенерація: на Іллю Хржановського подали заяву в поліцію

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся в поліцію з вимогою розслідувати використання немовлят з українських дитячих будинків в зйомках фільму Дау. Дегенерація.

Проти дітей застосовували насильство, пише на своїй сторінці в Facebook Кулеба.

– За отриманою попередньою інформацією, в зйомках використовували дітей з будинку дитини. У кадрах – діти. Це діти, для яких участь у таких зйомках може бути травмою на все життя! Є також і інші факти, які потребують підтвердження, – зазначив Кулеба.















Знущання над немовлятами на зйомках Дау. Дегенерація розслідуватиме поліція / 4 фотографии

Читайте: На Одещині мати прикувала 11-річну доньку на залізний ланцюг

За словами омбудсмена, він звернувся в поліцію з вимогою розслідувати ймовірність зазначених фактів і встановити осіб, які санкціонували використання дітей в зйомках фільму.

Дау. Дегенерація

Діти, задіяні в проекті Дау. Дегенерація, дійсно з дитбудинку. На зйомках були присутні їхні опікуни, а всі дії були узгоджені з органами опіки.

Про це йдеться в заяві компанії Феномен-Україна на ім’я уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби.

Прем’єра фільму Дегенерація російського режисера Іллі Хржановського відбулася в рамках офіційної програми міжнародного кінофестивалю Берлінале в лютому 2020 року. Фільм посів перше місце в рейтингу міжнародних кінокритиків.

Дау. Дегенерація є частиною 9-годинного кіно присвяченого радянському фізику Леву Ландау. Його зйомки тривали з 2011 року у Харкові.

Нагадаємо, 8 квітня прокуратура Одещини скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох підлітків, які підозрюються у катуванні малолітньої дитини.

Джерело: Микола Кулеба