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Факты / Происшествия

Принимал клиентов на дому: в Киеве зарезали парикмахера

Столичный парикмахер старательно работал в салоне красоты.

Но после того, как на время карантина все парикмахерские закрыли, 42-летний мужчина стал принимать клиентов у себя дома.

Погибший мужчина в столицу приехал из Днепропетровской области. В съемной квартире жил сам и гостей к себе обычно не водил.

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Во время карантина мужчина продолжал работать, но принимал клиентов дома. Поэтому и незнакомцев в доме стало больше, и на них просто перестали обращать внимание.

Уже после кровавой расправы люди вспомнили о странном незнакомца, который выходил из квартиры. И шум, который чуть раньше оттуда раздавался.

В зверской расправе подозревают 32-летнего мужчину. Он — частный предприниматель из Западной Украины.

К слову, в центре Ирпеня произошла кровавая резня. В жестоком поединке сошлись нынешний и бывший кавалеры одной женщины.

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