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Приймав клієнтів на дому: у Києві зарізали перукаря

Столичний перукар старанно працював у салоні краси.

Але після того, як на час карантину всі перукарні закрили, 42-річний чоловік став приймати клієнтів у себе вдома.

Загиблий чоловік до столиці приїхав з Дніпропетровської області. В орендованій квартирі жив сам і гостей до себе зазвичай не водив.

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Під час карантину чоловік продовжував працювати, але приймав клієнтів вдома. Тож і незнайомців у будинку побільшало, і на них просто перестали звертати увагу.

Уже після кривавої розправи люди згадали про дивакуватого незнайомця, що виходив з квартири. І про галас, який трохи раніше звідти лунав.

У звірячій розправі підозрюють 32-річного чоловіка. Він – приватний підприємець із Західної України.

До речі, у середмісті Ірпеня сталася кривава різанина. У жорстокому двобої зійшлися нинішній і колишній кавалери однієї жінки.

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