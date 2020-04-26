У Львівській області згоріла вантажівка Міноборони, одна людина померла

26 квітня у місті Судова Вишня Львівської області горів вантажний автомобіль Міністерства оборони України. Під час пожежі одна особа загинула, ще один чоловік отримав 60% опіків тіла.

Про надзвичайну ситуацію на вулиці Станційна, на вантажній платформі біля залізничного вокзалу, стало відомо о 2.45. Коли пожежники прибули на місце, у вогні був ЗІЛ 131. Під час ліквідації пожежі всередині автомобіля рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Крім того, на місці пожежі виявили постраждалого: 53-річний чоловік отримав опіки тіла, тулуба, обличчя та рук 2-3 ступенів.

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Пожежники ліквідували пожежу о 3.24. ЗІЛ 131 згорів вщент, але від вогню вдалося врятувати два сусідні авто. Нині правоохоронці встановлюють причини загорання.

Нагадаємо, раніше у ДСНС розповіли про ліквідацію пожеж у Чорнобильській зоні та Житомирській області.