У Полтавській області затримали двох жителів міста Горішні Плавні, які продавали людей для трудової експлуатації.

33-річний чоловік і 57-річна жінка підшукували своїх жертв серед осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах, через соціальні мережі та особисті контакти.

За відмову від виконання роботи до завербованих застосовували фізичне і психологічне насильство. В одному із випадків чоловіка змушували працювати, утримуючи на металевому ланцюзі.

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Тримали на металевому ланцюгу: у Полтавській області викрили канал торгівлі людьми / 5 фотографий

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі, вчинене за попередньою змовою групою осіб і ч. 2 ст. 149 – вербування, переміщення, переховування, передача людей з метою трудової експлуатації, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

Фігурантів справи затримали, їм уже повідомили про підозру.

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