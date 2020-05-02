PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве такси влетело в остановку

На Дарницкой площади в Киеве произошло ДТП при участии автомобиля Skoda.

По не известным пока причинам легковушка  влетела в остановку общественного транспорта.

На снимке видно, что аварию попал автомобиль, который используется в службе такси Uber.

В Киеве такси влетело в остановку

Читайте: Скорая помощь протаранила микроавтобус: двое фельдшеров в больнице

Информация о пострадавших и другие детали ДТП уточняются.

На месте происшествия работают правоохранители.

Как писали Факты ICTV, курьезное ДТП произошло на бульваре Дружбы народов в Киеве.

Сразу семь автомобилей ударили друг друга перед светофором.

Фото: Киев Оперативный

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка