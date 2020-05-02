В Киеве такси влетело в остановку

На Дарницкой площади в Киеве произошло ДТП при участии автомобиля Skoda.
По не известным пока причинам легковушка влетела в остановку общественного транспорта.
На снимке видно, что аварию попал автомобиль, который используется в службе такси Uber.
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Информация о пострадавших и другие детали ДТП уточняются.
На месте происшествия работают правоохранители.
Как писали Факты ICTV, курьезное ДТП произошло на бульваре Дружбы народов в Киеве.
Сразу семь автомобилей ударили друг друга перед светофором.