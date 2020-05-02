У Києві таксі влетіло у зупинку

На Дарницькій площі в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda.
З невідомих поки причин легковик влетіла у зупинку громадського транспорту.
На знімку видно, що в аварію потрапив автомобіль, який використовується в службі таксі Uber.
Читайте: Швидка допомога протаранила мікроавтобус: двоє фельдшерів в лікарні
Інформація про постраждалих та інші деталі ДТП уточнюються.
На місці події працюють правоохоронці.
Як писали Факти ICTV, курйозна ДТП відбулася на бульварі Дружби народів у Києві.
Одразу сім автомобілів вдарили один одного перед світлофором.