У Києві таксі влетіло у зупинку

На Дарницькій площі в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda.

З невідомих поки причин легковик влетіла у зупинку громадського транспорту.

На знімку видно, що в аварію потрапив автомобіль, який використовується в службі таксі Uber.

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Інформація про постраждалих та інші деталі ДТП уточнюються.

На місці події працюють правоохоронці.

Як писали Факти ICTV, курйозна ДТП відбулася на бульварі Дружби народів у Києві.

Одразу сім автомобілів вдарили один одного перед світлофором.