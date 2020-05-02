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Факты / Происшествия

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: двое подозреваемых вышли на свободу

Бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли на свободу из СИЗО.

Бабушка убитого мальчика Александра Тлявова и адвокат одного из обвиняемых Виктор Чевгуз рассказали, что их выпустили под залог.

По словам адвоката, подозреваемым уменьшили сумму залога.

— Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли, — отметил Чевгуз.

Ранее залог составлял 273 тыс. грн, однако пока не известно, до какой суммы он был уменьшен.

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На этот момент за решеткой остается один подозреваемый — бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый — несовершеннолетний сын Петровца — находится под личным обязательством.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области во дворе своего дома 5-летний Кирилл Тлявов  получил огнестрельное ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в Киев в нейрохирургический центр, однако три дня спустя он скончался.

Источник: Громадське

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