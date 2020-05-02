Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: двоє підозрюваних вийшли на свободу

Колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, вийшли на свободу із СІЗО.

Бабуся вбитого хлопчика Олександра Тлявова та адвокат одного з обвинувачених Віктор Чевгуз розповіли, що їх випустили під заставу.

За словами адвоката, підозрюваним зменшили суму застави.

– Коли їм зменшили суму застави, вони незабаром внесли її та вийшли, – зазначив Чевгуз.

Раніше застава становила 273 тис. грн, однак поки не відомо, до якої суми вона була зменшена.

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На цей момент за гратами залишається один підозрюваний – колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний – неповнолітній син Петровця – знаходиться під особистим зобов’язанням.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяславі Київської області у дворі свого будинку 5-річний Кирило Тлявов отримав вогнепальне поранення голови і відкриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували до Києва в нейрохірургічний центр, проте через три дні він помер.