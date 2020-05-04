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Дополнительных сил Нацгвардии в Черкассах нет — полиция

Нацгвардия и полиция каждый день привлекаются к патрулированию Черкасс во время карантина с 16.00 до 22.00 — это обычная практика, отметил начальник полиции Черкасской области Виталий Куратченко.

— Еженедельно руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет. На видео, которое распространяется в сети, один автомобиль, — сказал он.

ЧитайтеЯ осуждаю такие действия: Степанов об ослаблении карантина в Черкассах

Напомним, вечером 3 мая советник мэра Черкасс Станислав Коломиец сообщил, что на улицах появилась Нацгвардия и военная техника.

Ранее исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

После этого президент Владимир Зеленский предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и руководителей украинских городов об ответственности за досрочное ослабление карантина.

А полиция открыла против Бондаренко уголовное производство.

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