В Шардже загорелся небоскреб — на кадрах с места ЧП видно, что горят почти все этажи небоскреба.

По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов. Причины происшествия на данный момент неизвестны.

Сообщается, что здание состоит из 47 этажей, в нем находятся апартаменты. Куски облицовки падают с высоты, спасатели пытаются взять пламя под контроль.

Информации о жертвах не поступало — жители здания были эвакуированы.

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Напомним, недавно в Святошинском районе Киева вспыхнула квартира. На момент пожара владельцев не было дома.

Источник: Khaleej Times