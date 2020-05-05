У Шарджі загорівся хмарочос – на кадрах з місця НП видно, що горять майже всі поверхи хмарочоса.

За попередніми даними, пожежа могла початися в одному з ресторанів. Причини пожежі невідомі.

Повідомляється, що будівля складається з 47 поверхів, де розташовані апартаменти. Шматки облицювання падають з висоти, рятувальники намагаються взяти полум’я під контроль.

Інформація про жертв не надходила – жителі будинку були евакуйовані.

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Нагадаємо, нещодавно у Святошинському районі Києва спалахнула квартира. На момент пожежі власників не було вдома.

Джерело: Khaleej Times