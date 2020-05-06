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Директор фірми “наварив” 16,5 млн грн на постачаннях медобладання лікарням Києва

У Києві директор фірми, порушуючи вимоги постанови Кабміну Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, постачав до міських та обласних лікарень імпортне медичне обладнання (лабораторні центрифуги та мікроскопи) за ціною, що перевищує граничну націнку у 10% до закупівельної вартості товару.

Внаслідок цього, згідно з висновком судово-економічної експертизи, державі завдано збитків на 16,5 млн грн.

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Київська місцева прокуратура №7 оголосила бізнемену підозру за фактом заволодіння державними коштами.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 4 лютого у Києві затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабміну за вимагання та отримання хабара у 2,5 млн грн.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Dreamstime

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